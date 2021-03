Evaso dai domiciliari per tre volte, 28enne torna in carcere

Torna in carcere il ventottenne agrigentino negli ultimi anni coinvolto in diversi procedimenti giudiziari.

Il giovane la scorsa settimana, dopo essere stato arrestato per la terza volta in sei giorni, per evasione dai domiciliari, era stato trasferito nella Casa circondariale di Trapani. C’è rimasto poco, ottenendo ancora una volta i domiciliari, e riportato nella sua abitazione a Favara.

Ieri mattina, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura, disposto dai giudici della Corte d’Appello di Palermo, hanno arrestato e portato in cella l’agrigentino.