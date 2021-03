Il sindaco: “Palma di Montechiaro rischia zona rossa”

L’ASP di Agrigento ha notificato al Sindaco di Palma di Montechiaro 14 nuovi positivi, 1 guarito, e 2 decessi per Covid 19.

Il Sindaco, a nome personale e della Città tutta, esprime il più sentito cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite dal perdita del caro congiunto.

“Avendo raggiunto quota 54 potrebbe essere imminente la dichiarazione di zona rossa, dichiara il Sindaco Castellino. Oggi si valuteranno, in ogni caso, le ulteriori misure da adottare. Il comportamento sconsiderato e il menefreghismo, prosegue il primo cittadino, hanno messo tutti in pericolo. Non occorrono le multe per comprendere che le feste e gli assembramenti di ogni genere sono vietati, occorre, conclude Castellino, buon senso e rispetto per gli altri”.