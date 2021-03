Incidente mortale a Campobello di Mazara

Drammatico incidente questa mattina al bivio tra Triscina e Campobello di Mazara all’altezza del kartodromo.

A perdere la vita un uomo molto conosciuto e stimato, Unitario Mercurio, di 69 anni di Castelvetrano, ma residente a Marinella di Selinunte che si trovava a bordo del suo tre ruote.

A seguito dell’impatto con un’altra auto, una Ford Fiesta con 5 persone a bordo, a bordo della quale vi era una famiglia di Trabia composta da madre, padre e tre figli, l’uomo è morto.

Il bivio in cui si è verificato l’incidente è stato in passato luogo di altri incidenti gravi. Sul posto il nucleo radiomobile di Castelvetrano e i carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte.

La dinamica non è ancora chiara ed è al vaglio delle forze dell’ordine.

loading..