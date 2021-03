Montevago, inaugurata fontana con la scultura di Giò Pomodoro

E’ stata inaugurata dopo il restyling la fontana con la scultura di Giò Pomodoro in piazza della Repubblica a Montevago. Adesso diversi giochi d’acqua e di luci danno spettacolo valorizzando la prestigiosa opera “Sole Nascente” e tutta la piazza principale del paese dove ha sede il palazzo comunale. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito dei progetti di Democrazia partecipata su proposta dell’associazione culturale La Smania Addosso. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 18 mila euro. Il progetto è stato realizzato dall’architetto Francesco Saladino.

“Il restyling della fontana – spiega il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – rientra in un più ampio progetto di riqualificazione di piazza della Repubblica che ha previsto anche la realizzazione del sistema di illuminazione a risparmio energetico e l’introduzione di tecnologie di tipo smart city. Sono già attive due panchine smart che producono energia da fonti rinnovabili e la convertono in carica per smartphone con porte usb per il pubblico utilizzo. Illuminazione a led e panchine anche in via Duomo. Già sono stati installati i nuovi giochi per i bambini ed è stata realizzata una passerella per consentire dalla piazza l’accesso delle persone con disabilità nella biblioteca comunale. L’auspicio – conclude il primo cittadino – è che questa piazza possa essere vissuta al più presto così com’era prima della pandemia: un luogo di aggregazione, socializzazione e cultura in cui i cittadini si ritrovano”.