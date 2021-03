Rapina e violazione domicilio: chiesto processo per 21enne

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un 21enne accusato di rapina e violazione di domicilio. I fatti contestati risalgono al 2018.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, il giovane avrebbe fatto irruzione in una casa insieme a due minori portando via alcuni oggetti. La posizione degli altri due coinvolti è stata stralciata. La difesa, rappresentata dall’avvocato Gianfranco Pilato, ha chiesto un rinvio per fissare eventuale interrogatorio. A decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio sarà il giudice Stefano Zammuto. Si torna in aula il 25 maggio.