Sicilia arancione, “tracollo per commercio e ristorazione, siamo da zona bianca”

“La scelta di porre in zona arancione la Sicilia dà l’ennesimo e forse definitivo colpo alle aziende della ristorazione, dei pubblici esercizi e dell’intera filiera primaria e secondaria”. Lo afferma Innocenzo Russo, presidente provinciale di Cna Siracusa che commenta la decisione del Governo nazionale di imporre delle nuove restrizioni, che, in Sicilia, si tradurranno con l’istituzione della zona arancione.

“Nessun riscontro reale neanche da parte del governo regionale, con il presidente che aveva preso solenne impegno nel corso della sua apparizione in quel di Palazzolo Acreide – ricorda ancora Innocenzo Russo – adesso però, con la campagna di vaccinazione in evoluzione e lo scenario sempre più vicino di un miglioramento generale della situazione, non possiamo perdere di vista la necessità di salvaguardare moltissime imprese soggette a restrizioni e altrettante impegnate nella fornitura di materie prime e servizi.

“Sicilia da zona bianca”

Per il presidente di Confcommercio Siracusa, Elio Piscitello, i dati sul contagio in Sicilia sono da zona bianca e non arancione. “Il numero di contagi medi totali della settimana in Sicilia è di circa 90 ogni 100.000 abitanti, notevolmente inferiore a quello di 250 ogni 100.000 abitanti individuato come parametro per fare scattare i provvedimenti automatici di chiusura generalizzata. Con 7 province su 9 con dati da zona bianca.

Ricoveri bassi

Secondo il leader di Confcommercio Siracusa, “volendo analizzare tutti i dati disponibili, comparandoli con quelli nazionali, si evidenzia che i ricoveri in terapia intensiva (soglia critica 30%), sono in Italia in media il 32% contro il 12% della Sicilia, lo stesso trend è confermato nei ricoveri in area non critica (soglia critica 40 %), la media in Italia è il 37 %, in Sicilia appena il 17 %. Pertanto si evince abbastanza chiaramente che la Sicilia è in situazioni migliori rispetto alle altre regioni”.

“Ancora una volta sono stati calpestati i diritti degli imprenditori e dei commercianti della Sicilia, penalizzati da un decreto che evidentemente non tiene conto degli sforzi responsabili (e anche onerosi) che sono stati fatti nell’ultimo mese per mantenere sotto controllo la curva dei contagi. I bollettini ufficiali confermano che siamo stati tra i più virtuosi d’Italia ma nonostante questo torniamo in zona arancione senza un vero perché”.

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, prende posizione dopo il decreto firmato dal presidente del Consiglio Draghi.

“Le nostre imprese commerciali dovranno fare i conti con nuove ristrettezze che creeranno ulteriori difficoltà a chi è ormai da tempo alla canna del gas e senza che il Governo abbia finora dato seguito alle promesse sui sostegni economici e sul differimento delle scadenze di tasse e tributi”.

“Le decisioni adottate sono inique, incoerenti e incongrue. Quando la Sicilia aveva numeri da “zona rossa” nessuno si è sognato di uniformare anche le regioni che stavano meglio. Ora che i “numeri” sono da zona gialla, gli imprenditori che stanno lottando per farcela da soli, subiscono un altro duro colpo. Come se ci fosse un disegno perverso di mandarci al macero”.

“C’è un fortissimo scoramento, alimentato dal senso di ingiustizia e impotenza. Non possiamo stare in silenzio. Dove sono i politici siciliani che avrebbero il dovere di tutelare la Sicilia a tutti i livelli?”

“Se questo è l’andazzo, sorge anche la preoccupazione che dal Recovery Fund possano essere destinate alla Sicilia e al Sud soltanto le “briciole”: sarebbe il colmo, considerato che si tratta di uno strumento che deve favorire la riduzione del gap economico, occupazionale e infrastrutturale tra Nord e Sud. Davvero la classe politica siciliana pensa di subire in silenzio l’ennesimo schiaffo? Rappresentanti del popolo siciliano, dove siete?”