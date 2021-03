Statale 557: Soddisfazione dei comuni di Campobello di Licata e di Ravanusa dopo il vertice on line con il Prefetto

Soddisfazione dei comuni di Campobello di Licata e di Ravanusa dopo il vertice on line con il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, sulla situazione della sicurezza stradale dell’arteria che collega i due Comuni , teatro nel corso degli ultimi due anni di diversi incidenti stradali anche mortali in cui hanno perso la vita persone giovanissime. All’incontro, convocato su richiesta del sindaco di Campobello di Licata e del Comitato Civico “Sicurezza Stradale S.S. 557”, hanno preso parte, oltre al sindaco Picone e ai rappresentanti del Comitato, anche il primo cittadino di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, il comandante della sezione di Polizia Stradale di Agrigento e due rappresentanti dell’Anas di Agrigento. Dopo aver ringraziato il Prefetto per la grande sensibilità dimostrata accogliendo immediatamente la richiesta di convocazione, sia i componenti del Comitato che i sindaci dei due Comuni interessati hanno fatto presente l’urgenza di intervenire su di un tratto di strada che in cui si sono verificati troppi incidenti mortali, attraverso una sensibilizzazione degli automobilisti e la predisposizione di sistemi di deterrenza efficaci anche con la predisposizione di adeguate sanzioni per inosservanza dei limiti di velocità.

Giovanni Blanda

