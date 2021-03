Tentata violenza sessuale alla Scala dei Turchi, chiesto rinvio a giudizio

La Procura di Agrigento ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del 45enne originario di San Cataldo ma residente ad Agrigento, per l’ipotesi di reato di tentata violenza sessuale. Ieri mattina la difesa, rappresentata dall’avvocato Annalisa Russello, ha chiesto un rinvio per replicare al pubblico ministero. Il gup Alessandra Vella ha disposto così il rientro in aula il 24 marzo.

La vicenda risale all’ottobre 2019 quando una turista svizzera, in vacanza ad Agrigento, scomparve misteriosamente salvo poi essere trovata dalla polizia e dai carabinieri nei pressi della Scala dei Turchi. La donna era impaurita e in stato confusionale. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata avvicinata dall’uomo nei pressi della stazione Centrale di Agrigento, come peraltro immortalano le telecamere, e dopo aver accettato un passaggio verso il sito di Realmonte si sarebbe consumato un tentativo di violenza all’interno dell’abitacolo dell’auto.

La turista sarebbe riuscita in quei momenti ad inviare un audio whatsapp ad un’amica con richiesta di aiuto. Da lì lo sviluppo delle indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento, guidati dal capitano Luca Armao, che sono arrivate ad una svolta.