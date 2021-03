Torna dopo mesi e trova la casa vuota: indagini

E’ tornato ad Agrigento dopo alcuni mesi di assenza, poiché lavora da tempo in Lombardia, ma trova il suo appartamento completamente vuoto. Non c’erano più nemmeno i mobili. E’ successo in via Manzoni. Protagonista della vicenda un impiegato 51enne di Agrigento che, appreso il fatto, ha subito allertato la polizia. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno avviato le indagini. Ad agire sicuramente più di una persona. I ladri sapevano evidentemente dell’assenza del proprietario e, per svaligiare la casa, hanno utilizzato quasi certamente un camion. In casa hanno lasciato solamente i vestiti appartenenti all’uomo ma, per il resto, tutto è stato portato via. Al via le indagini per risalire ai responsabili.

