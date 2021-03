42enne accusa malore dopo ordine di carcerazione

Viene raggiunto da un ordine di carcerazione per espiare un cumulo di pene ma, all’arrivo dei poliziotti, viene colpito da infarto. E’ successo ad Agrigento dove un 42enne è stato soccorso e salvato dal personale medico. Losi, con diversi precedenti penali, è stato oggetto di un ordine di carcerazione perché deve scontare un residuo di pena.

L’avvocato Malogioglio, che lo difende, ha chiesto che il periodo di detenzione venga osservato in stato domiciliare e non in una struttura che potrebbe mettere a rischio la sua salute.