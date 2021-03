Canicattì, obbligo di dimora per 21enne accusato di furto

Gli uomini del Commissariato di Canicattì provvedevano a notificavano a un giovane di 21 anni, Ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari con la quale era stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Canicattì, con divieto di allontanarsene senza autorizzazione del Giudice procedente. In tale misura erano contenute talune prescrizioni (permanere presso la propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 07:00 di ogni giorno), per il reato di furto aggravato di un veicolo. Poiché lo stesso si trova attualmente in regime di arresti domiciliari per altra precedente misura, tale provvedimento verrà eseguito successivamente.

