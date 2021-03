Canicattì: scuola di via Petrella…. cosa aggiungere? Eccellenza dentro, discarica fuori ( fotogalley e video)

La scuola di via Petrella è un’eccellenza. Ho parlato con diversi genitori. Personale straordinario , insegnanti meravigliose, professionalità da vendere. Questo è l’interno della scuola di via Petrella. A questa eccellenza si contrappone la fatiscenza( usiamo un eufemismo) dell’istituto all’esterno. Un tugurio? Di più? Una discarica? Quasi. Quello che vedete nelle foto ma anche nel video da l’idea dell’attenzione che l’amministrazione ha nei confronti di una scuola per bambini piccolissimi, che sono in quell’età in cui iniziano a formarsi l’impressione del mondo. Nelle foto e nel video capirete bene che impressione si potranno fare di questo mondo. Un danno irreparabile a quell’età. Un luogo lercio , abbandonato e pericoloso in cui si intravede quello che fu un parco giochi. Ma noi conosciamo il concetto di parco giochi dei nostri amministratori; qualche esempio: parco Robinson, Parco della costituzione, Parco Pertini e la stessa villa comunale… magari ci aggiungiamo il parco che circonda il vecchio palazzetto dello sport , il campetto di Sant’Eduardo e il campetto di basket a due passi dalla scuola in oggetto. Quello è il concetto di parco che hanno questi signori. Infatti appena hanno visto una squallida zona artigianale trasformarsi in un vero parco ad opera di privati cittadini, hanno mandato i controlli perché qualcosa non gli tornava. Non si era autorizzati a farlo diventare parco, nessuno può permettersi di dare un luogo dignitoso ai canicattinesi dove potere svagare e guai a chi lo fa. E comunque la solfa è sempre quella: non ci sono soldi… ma per queste cose, per altro hai voglia di soldi…..

