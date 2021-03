Festino in un locale: scappano tutti all’arrivo della Polizia

Si erano ritrovati in un locale nei pressi della Valle dei Templi, probabilmente una rimpatriata tra amici, nonostante le prescrizioni imposte dalle misure anti-covid. Qualcuno ha segnalato la loro presenza al centralino delle forze dell’ordine ma – all’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento – si sono dileguati tutti.

Sono in corso indagini per risalire all’identità dei partecipanti alla festa. Soltanto due giorni fa era arrivato l’invito da parte del commissario straordinario dell’Asp di Agrigento a mantenere comportamenti consoni per evitare pericolose diffusioni del virus. Proprio tali atteggiamenti – come sottolineato dal manager Zappia – sono alla base dell’ultima escalation di contagi che si sono registrati nell’agrigentino.