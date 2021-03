Inaugurato hub vaccinale del Palacongressi: al via le vaccinazioni

Taglio ufficiale del nastro dell’hub vaccinale del Palacongressi di Agrigento, struttura individuata dalla Regione quale nuovo centro per la somministrazione delle dosi in provincia. Presente l’assessore regionale Ruggero Razza mentre è saltata all’ultimo momento la partecipazione del presidente Musumeci.

“I cittadini siciliani, come tutti i cittadini italiani, guardano alla vaccinazione come un momento di speranza e noi dobbiamo spingere la vaccinazione in questa fase cosi’ difficile nella quale ci sono sentimenti contrastanti e deve prevalere il valore della scienza”. Ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presenti oggi al taglio del nastro dell’hub vaccinale di Agrigento. “C’e’ un po’ di preoccupazione, ha continuato Razza parlando delle polemiche legate alla sicurezza del vaccino AstraZeneca. Se dovesse essere liberalizzato anche ai quarantenni sarei il primo a farlo per potere dimostrare che non c’e’ nulla da temere. Aspetto il mio turno”. Sul potenziamento delle forniture dei vaccini, Razza ha affermato: “E’ un impegno assunto dal presidente Draghi e io gli credo”.

Al via, dunque, la somministrazione dei vaccini nella struttura situata nel quartiere di Villaggio Mosè. Un importante passo che, fornitura delle dosi permettendo, rappresenta un cambio di passo nei vaccini. Il Palacongressi inizialmente ospiterà 25 punti vaccinali che, progressivamente, dovrebbero diventare 45. L’obiettivo, come peraltro ribadito dal commissario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia, è quello di somministrare in un primo momento oltre mille dosi al giorno per poi arrivare fino a duemila dosi quotidiane.