MP, vaccino astrazeneca: poliziotti preoccupati, lettera al capo della Polizia Giannini

In allegato pubblichiamo la lettera inviata a Sua Eccellenza il Capo della Polizia Prefetto Lamberto GIANNINI, frutto di numerose segnalazioni pervenute da tutto il territorio nazionale da parte degli uomini e delle donne della Polizia di Stato dopo il susseguirsi di notizie davvero preoccupanti in merito agli effetti, si presuppone, derivati dal vaccino AstraZeneca. Il Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti ha ritenuto nell’immediatezza scrivere una nota affinché si possa fare un minimo di chiarezza sull’argomento.

Oggetto: somministrazione vaccino AstraZeneca personale della Polizia di Stato.

Sig. Capo della Polizia, apprendiamo con soddisfazione la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca, per mezzo della circolare diramata qualche ora fa dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quale effetto consequenziale del comunicato nr° 637 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ciò in via precauzionale in attesa del parere definitivo dell’EMA . Questo però, non ha certamente rasserenato lo stato d’animo dei numerosi tutori delle forze dell’ordine che fino ad oggi, seppur su base volontaria, hanno già effettuato il predetto vaccino. Considerato il disorientamento generalizzato tra il personale, chiediamo se sia possibile verificare con esami ematologici specifici per la coagulazione se i nostri colleghi da qui a qualche giorno possano incorrere a dei seri problemi di salute, e cosa ha previsto la nostra Direzione Centrale di Sanità affinché il personale vaccinato venga nel frattempo monitorato e quali rimedi verranno posti in essere nel caso in cui il vaccino AstraZeneca, così come già determinato da altri Paesi della Comunità Europea, venga definitivamente bloccato , per coloro che era in previsione la seconda dose di vaccino quale richiamo. In attesa di un urgente riscontro alla presente inviamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonino ALLETTO