Ubriaca tenta di forzare posto di blocco: denunciata 27enne

Una ragazza di 27 anni, originaria di Favara, è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza dopo aver tentato di aggirare uno dei posti di blocco disposti per l’ordinanza anti-assembramento a San Leone. E’ avvenuto nell’ultimo weekend.

La ragazza si trovava alla guida della sua auto in compagnia di un’amica. Ha tentato di eludere uno dei posti di blocco a Villaggio Peruzzo rischiando peraltro di investire qualcuno. Una volta bloccata è stata sottoposta ad alcol test che ha dato esito positivo.