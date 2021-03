Violenta figlia di 8 anni della convivente: arrestato 51enne

Ordine di carcerazione per un 51enne di Palermo che deve scontare 10 anni per violenza sessuale ai danni di una minore, la figlia della convivente che aveva solo 8 anni. A eseguire il provvedimento, emesso dalla procura per fatti del 2008, i carabinieri della Compagnia San Lorenzo. Il 51enne si era reso irreperibile a novembre, quando la Squadra mobile aveva iniziato le sue ricerche. L’uomo, condotto nel carcere Pagliarelli-Lorusso, e’ stato condannato in primo grado a dieci anni di reclusione nel 2017 per violenza sessuale su minore e atti sessuali con minorenne.

La sentenza e’ stata confermata dalla Corte d’appello nel 2019 e la Cassazione ha poi giudicato inammissibile il ricorso presentato. La vittima, oggi 21enne, aveva soltanto otto anni all’epoca dei fatti: dopo essere stata affidata a una comunita’ alloggio per minori, era riuscita a raccontare agli operatori le violenze subite, confermate dal fratellino, allora dodicenne. Le indagini svolte hanno portato alla condanna del compagno della madre, con cui i bambini convivevano.