Campobello di Licata, Provvedimenti dirigenziali al comune

Determina della Polizia municipale e Ambiente che dispone l’ affidamento diretto a società Topocon positioning italy (ex Geotop), per la fornitura di batteria (bt-660) per ricevitore “Topocon” , per euro 195,20 euro.

Con provvedimento dirigenziale inoltre, deciso il prelevamento del fondo di riserva per l’esercizio provvisorio di 27 mila euro. Atto da comunicare all’ organo consiliare entro il mese successivo al trimestre, mentre tutto quello del quarto trimestre entro il gennaio seguente.

Giovanni Blanda