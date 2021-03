Canicattì, comitato 2021 : integrazione delle strisce pedonali.

Questo Comitato Civico 2021 ha avuto modo di constatare che è stata ripristinata la segnaletica , non entrando nel merito delle discrasie operativamente realizzate , non si è tenuto conto rispettosamente delle autorità presenti nel territorio infatti non sono state fatte strisce pedonali davanti la sede stradale di importanti uffici come il Commissariato di P.S. , nella sede stradale degli uffici dell’Asp, nella sede stradale difronte il Comando Guardia di Finanza, nella sede stradale dove sono ubicati gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e per ultimo nella sede stradale del complesso dove sono ubicati gli Uffici del carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.

Pertanto si chiede che venga immediatamente rimediato a tale mancanza.

Canicattì 16/03/2021

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina