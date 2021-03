Canicattì, il 22 Consiglio Comunale: l’ordine del giorno

Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, per le ore 18.00 di Lunedì 22 marzo 2021 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 19:00 in seconda convocazione.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG.RA PARLA RITA – NOMINA E CONVALIDA DEL NEO CONSIGLIERE SIG. LA GRECA GIOACHINO – GIURAMENTO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.11673 DEL15/03/2021, PROPONENTE AVV. ALBERTO TEDESCO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

INTERROGAZIONI.

MOZIONE: “SOSTEGNO ED ADESIONE AL DOCUMENTO REDATTO DALLA CNA SICILIA DENOMINATO PIATTAFORMA FILIERA AGROALIMENTARE – SICILIA NEXT 2021”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 7401 DEL 17/02/2021, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVV. ALBERTO TEDESCO .

MOZIONE: “ PATRICK ZAKI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 10906 DEL 09/03/2021, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVV. ALBERTO TEDESCO .

MOZIONE: “INTITOLAZIONE DI VIA CITTADINA AL SIG. ALFONSO LO SARDO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 11668 DEL 15/03/2021, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: AVV. ALBERTO TEDESCO, IGNAZIO GIARDINA, CALOGERO MURATORE E UMBERTO PALERMO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22/2019. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL‘ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D. LGS N.267/2000, DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.39052 DEL 16/10/2020, PROPONENTE DOTT.SSA ANGELA CARRUBBA, RESPONSABILE DELLA P.O. N. 7 – DIREZIONE QUARTA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22/2019. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL‘ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D. LGS N.267/2000, DITTA ECORECUPERI SRL”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.39052 DEL 16/10/2020, PROPONENTE DOTT.SSA ANGELA CARRUBBA, RESPONSABILE DELLA P.O. N. 7 – DIREZIONE QUARTA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22/2019. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL‘ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D. LGS N.267/2000, DITTA ECOAMBIENTE ITALIA SRL”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.39052 DEL 16/10/2020, PROPONENTE DOTT.SSA ANGELA CARRUBBA, RESPONSABILE DELLA P.O. N. 7 – DIREZIONE QUARTA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22/2019. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL‘ART. 194, COMMA 1, LETT. E) D. LGS N.267/2000, DITTA ATI SEA SRL – ISEDA SRL”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.39052 DEL 16/10/2020, PROPONENTE DOTT.SSA ANGELA CARRUBBA, RESPONSABILE DELLA P.O. N. 7 – DIREZIONE QUARTA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – SCHEMA DI REGOLAMENTO DEI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE ED ANNESSO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.48023 DEL 11/12/2020, PROPONENTE DOTT. ANGELO CUVA ASSESSORE CON DELEGA ALLE RISORSE CULTURALI E SPORTIVE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL‘IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2021”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.3549 DEL 26/01/2021, PROPONENTI SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA E RAG. VINCENZA LICATA ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E TRIBUTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ ADDIZIONALE COMUNALE ALL‘IRPEF D.LGS N.360 DEL 28 SETTEMBRE 1998. CONFERMA ALIQUOTE PER L‘ANNO 2021”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.3551 DEL 26/01/2021, PROPONENTE IL SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL‘ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D. LGS N.267/2000 SENTENZA N.72/2017 GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO CONTROVERSIA ANGELA MARIA SCAGLIONE C/COMUNE DI CANICATTÌ R.G. N.72/2107”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.8466 DEL 23/02/2021, PROPONENTE ING. GIOACHINO MELI, RESPONSABILE DELLA P.O. N. 75– DIREZIONE TERZA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N.15 DEL 06.03.2013 “ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO PER LA COSTRUZIONE DI N.20/30 ALLOGGI SOCIALI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI DESTINATI ALL‘EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA DALLA L.R. N.79/1975 E S.M.I. IN CONTRADA MONTAGNA ( FOGLIO 42 PARTICELLE 565 – 185 – 374 – 187 – 369 – 368 – 367 – 295 E FOGLIO 44 PARTICELLE 61 – 62 – 438 – 63) (P. U. N. 13/2011). PRESENTATO DALLA COOPERATIVA EDILIZIA “S. ANTONIO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.8616 DEL 24/02/2021, PROPONENTE ING. GIOACHINO MELI, RESPONSABILE DELLA P.O. N.5 – DIREZIONE TERZA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ REGOLAMENTO PER L‘ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.9381 DEL 01/03/2021, PROPONENTI SINDACO AVV. ETTORE DI VENTURA E RAG. VINCENZA LICATA ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E TRIBUTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ANNI 2020-2021”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N.10346 DEL 04/03/2021, PROPONENTE ING. GIOACHINO MELI RESPONSABILE DELLA P.O. N.5 – DIREZIONE TERZA.