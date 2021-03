Compra online smartphone ma viene truffato

Ennesima truffa online ai danni di un agrigentino. Protagonista dello spiacevole episodio è un trentatreenne della Città dei Templi che aveva perfezionato l’acquisto di un cellulare di ultima generazione su internet ma, dopo il bonifico inviato, non ha più ricevuto nulla.

Si è presentato, dunque, in Questura a denunciare l’accaduto. Non è il primo, e purtroppo non sarà neanche l’ultimo, episodio di tale portata. Il danno arrecato è di oltre mille euro. Indagano i poliziotti per risalire all’identità del truffatore.