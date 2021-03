Favara, completamento installazione contatori idrometrici

La Gestione Commissariale del S.I.I. ha disposto il completamento dell’attività di normalizzazione delle utenze, nelle prossime 4/6 settimane, a Favara presso le utenze ricadenti nelle arterie viarie: Piazza della Pace, via Emanuela Setti Carraro, Via Cusmano, Via Conte Ruggero, Via Lenin Mancuso, Via Saverio Friscia, Via Paolo Aletri, Via Joe Petrosino, Via Rosario Livatino, Via Cap. Emanuele Basile, Via Luigi D’Aragona, Via Cesare Terranova, Via Rocco Chinnici, Via G. Ciaccio Montalto e limitrofe.

L’attività di normalizzazione delle utenze idriche, com’è noto, prevede la sottoscrizione obbligatoria del contratto di somministrazione e l’altrettanto obbligatoria installazione del contatore idrometrico.

La determinazione delle arterie viarie, come sopra riportate, è assunta dalla Gestione Commissariale al prioritario fine di minimizzare ed eliminare le attuali residue disparità di trattamento tra utenze adiacenti. In tali arterie, infatti, insistono la quasi totalità delle utenze già precedentemente normalizzate e, in misura ridotta, talune utenze non trasformate a misura a causa dell’irreperibilità o dell’impedimento fisico opposto dal titolare o dall’utilizzatore.

Si sottolinea, ulteriormente, la significativa mole di irregolarità – anche di natura penale – riscontrate nell’attività svolta dal mese di luglio u.s. presso le utenze del comune di Favara, si coglie ancora l’occasione per evidenziare l’opportunità di sollecitare i cittadini inadempienti a regolarizzare le rispettive posizioni nei confronti del gestore del S.I.I., richiedendo il previsto allaccio idrico e l’installazione del contatore, dove non presente.