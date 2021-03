Frana lungo la SS115, il movimento “Primavera Empedoclina” chiede incontro Anas

Il movimento “Primavera Empedoclina” ha chiesto un incontro con i rappresentati dell’Anas di Agrigento, per porre fine alla penosa vicenda che da mesi interessa la SS 115, in territorio di Porto Empedocle, all’altezza del rifornimento di benzina dopo la rotonda di contrada Ciuccafa.

“Dove un piccolo smottamento di terreno non riesce ad essere eliminato e a tutt’oggi si passa ad una sola corsia. Ricorda che amministrare vuol dire trovare soluzioni subito per i problemi della città. Il movimento è pronto per governare il cambiamento e creare una città a misura d’uomo.” Dichiara il coordinatore di Luigi Gino Grillo.