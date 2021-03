Grotte, al via i lavori di riqualificazione dell’ex plesso Sciascia

Inizieranno ufficialmente domani a Grotte i lavori di riqualificazione dell’ex Plesso Sciascia. Il sindaco Provvidenza sta continuando il lavoro della precedente amministrazione riuscendo a “riprendere” il finanziamento ed appaltare prima la progettazione e poi i lavori.

L’edificio ospiterà, tra l’altro, il Museo Renzo Collura che accoglierà diverse opere del Maestro, grazie alla collaborazione con il figlio Athos Collura, pittore e scenografo, la cui vita artistica si svolge a Milano ormai da tanti anni.

“Si tratta di un opera importante per la nostra cultura e la nostra tradizione.

Desidero ringraziare l’Arch. Piero Calí, Rup del progetto, e l’Isp. Capo Antonio Salvaggio (adesso in pensione) per lo straordinario impegno profuso che ha consentito di recuperare i fondi del progetto, dichiara il Sindaco Alfonso Provvidenza. Un ulteriore ringraziamento è d’obbligo per l’ex Vicesindaco e Assessore alla Cultura Anna Todaro; insieme, dal primo giorno di sindacatura, abbiamo creduto nel progetto del Museo Renzo Collura. Lo abbiamo fortemente voluto e oggi raccogliamo il primo frutto. Infine, grazie ad Athos Collura per la fiducia in noi riposta,” ha concluso il primo cittadino.

