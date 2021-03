Minaccia di tagliare la gola ai poliziotti, bloccato e arrestato

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un cittadino di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo hanno denunciato per il reato di porto d’armi e oggetti atti a offendere.

I fatti risalgono a ieri mattina nei pressi della locale stazione ferroviaria e più precisamente presso uno stabile davanti il cui portone l’uomo si era sdraiato impedendone così il transito. Nei confronti dei poliziotti delle Volanti che lo invitavano a liberare il passaggio, il trentaquattrenne, già arrestato nel 2019 per i medesimi reati, reagiva minacciandoli di morte.

Bloccato e arrestato

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, è scappato e, raggiunto, ha estratto un coltello che ha brandito contro i poliziotti minacciando di tagliare loro la gola. Bloccato, ha continuato a opporre resistenza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo

loading..