Vendita ambulante a San Leone, Picarella: “Ci risiamo, intensificheremo controlli”

“Ci risiamo, la vendita ambulante di nuovo incontrollata”, dichiara l’assessore Francesco Picarella.

“Dopo un periodo in cui l’attività di controllo ha fortemente limitato il fenomeno della vendita ambulante non autorizzata di merce di dubbia provenienza, oggi purtroppo dobbiamo registrare un considerevole aumento di soggetti che hanno affollato la frazione di San Leone e del Viale della Vittoria. Un danno sia dal punto di vista turistico sia per i commercianti onesti, prosegue Picarella. Probabilmente l’impegno profuso contro gli assembramenti ha convinto gli abusivi che era il momento buono per tornare a invadere le strade con le bancarelle di merce abusiva. Noi non possiamo tollerare il ritorno al recente passato dove questo fenomeno ha creato solo un danno alla città sia dal punto di vista turistico che delle attività commerciali in regola. Per questo dobbiamo intensificare i controlli e trovare soluzioni credibili e di rispetto della legalità e del sano vivere civile. Chiederemo conforto e supporto a S.E. il Prefetto per avviare un’azione coordinata di controllo interforze per evitare il ripetersi di tale fenomeno”, ha concluso l’assessore.

loading..