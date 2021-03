Da Serie Tv di successo a Bestseller, il passo è breve

Le serie TV sono un mezzo molto potente per poter diffondere dei messaggi anche molto profondi al grande pubblico e molto spesso sono tratte da libri che nel tempo hanno avuto più o meno successo.

Una tendenza che sta diventando sempre meno inusuale è quella che i libri da cui sono tratte le serie in voga del periodo tornassero tra i Bestseller del New York Times.

Su alcuni di questi libri si può scommettere su piattaforme come LeoVegas che sono frutto solamente della nuova luce data dalla serie e che molto probabilmente prima di essa non si era nemmeno a conoscenza di quel testo.

Alcuni esempi di “ritorno di fiamma” dei libri che ispirano le serie sono “La regina degli scacchi”, “Bridgerton”, “Lupin” e “L’estate in cui imparammo a volare”.

La cosa più particolare è che i titoli di questi romanzi hanno trovato nuovi lettori, attraverso liste di bestseller, come è appunto quella del New York Times, o gruppi di lettura, spinti proprio dai racconti portati sullo schermo dai motori di streaming.

Spinta da Bridgerton, la lista dei bestseller del New York Times in questo periodo è composta per la maggior parte da libri legati alle serie.

La regina degli scacchi

A poche settimane dal debutto della miniserie, il romanzo “La regina degli scacchi” di Walter Tevis è entrato nella classifica dei bestseller per la prima volta dalla sua pubblicazione, avvenuta ormai 37 anni fa, rimanendo nella classifica dei 10 libri più venduti per ben 11 settimane.

Bridgeton

Quasi in contemporanea con il gran successo di Bridgerton, diventa la più grande serie di Netflix mai prodotta, la popolarità dei romanzi di Julia Quinn, è cresciuta esponenzialmente: tutti e cinque libri della serie sono entrati nella classifica del New York Times e “Il duca e io”, il primo libro della saga Bridgerton, ha mantenuto il primo posto per un mese.

Lupin

Dopo l’arrivo di Lupin su Netflix, il romanzo originale di Maurice Leblanc, scritto nel lontano, anzi lontanissimo 1907, ha cominciato a guadagnare terreno in paesi come Italia, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito e Corea. In un paio di settimane ha equiparato le vendite di un intero anno. Dieci giorni dopo l’esordio sullo schermo, il libro ha raggiunto la Top 5 dei bestseller Amazon e Fnac.

L’estate in cui imparammo a volare

L’interesse per la serie ha trascinato il romanzo “L’estate in cui imparammo a volare” di Kristin Hannah nelle prime dieci posizioni della classifica molto prima dell’uscita dell’adattamento sullo schermo. Il libro ha raggiunto il primo posto della classifica dopo più di 10 anni dalla sua pubblicazione e in meno di una settimana dall’esordio su Netflix.

Ora viene da domandarsi, quale altro romanzo potrebbe tornare tra i bestseller dopo l’uscita della sua serie?