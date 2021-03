Fratelli d’Italia: Luigi Cani responsabile provinciale del Dipartimento Pensionati d’Italia.

Con l’obiettivo comune di migliorare la rappresentatività del partito di Giorgia Meloni, giunge da Roma la nomina in seno al Dipartimento Pensionati d’Italia per Luigi Cani, di Campobello di Licata, e ad effettuarla è il Responsabile Nazionale Cav. Valfredo Porega in coordinamento con il Responsabile della Sicilia Occidentale Manlio Pellegrino.

Entusiasta del nuovo incarico dichiara Luigi Cani: “Ringrazio vivamente il Cav. Valfredo Porega e Manlio Pellegrino per la fiducia, grazie anche al Dirigente Nazionale Calogero Pisano e il Dirigente Provinciale Gabriele Brunetto per avermi sostenuto.

C’è tanto lavoro da fare ma con la giusta determinazione sono sicuro che anche nella nostra provincia riusciremo a formare un gruppo numeroso e a far sentire la nostra voce.

Rappresenteremo al meglio la categoria dei pensionati spesso trascurata e dimenticata.”

Conclude Manlio Pellegrino: “Stiamo lavorando per consolidare la struttura dei pensionati in Sicilia, la Provincia di Agrigento è un tassello in più che abbiamo finalmente aggiunto. Buon lavoro a Luigi Cani e ai pensionati agrigentini”