La street art per il rilancio dei borghi madoniti

Sono 134 le domande di adesione arrivate ai 18 comuni che aderiscono al progetto “I ART Madonie”, ideato e diretto da I WORLD, capofilato da So.Svi.Ma. Spa, che qualche mese fa avevano pubblicato i bandi pubblici per l’individuazione di spazi, superfici abitative e non, di proprietà privata, da destinare alla realizzazione delle opere d’arte urbana previste dall’iniziativa che punta a rilanciare i territori. Il progetto racchiude i Comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo.

Al via un altro bando per 400 opere

Sono 61 le istanze idonee “Ma già nei prossimi giorni – spiega Lucio Tambuzzo, ideatore e direttore generale di I Art Madonie – è prevista la riapertura del bando per i privati che desiderano mettere a disposizione le superfici dove realizzare le opere. Chiediamo un ultimo sforzo alla comunità madonita – aggiunge – affinché i privati mettano a disposizione delle pareti di edifici su cui decine di artisti nazionali e internazionali creeranno una grande narrazione contemporanea del paesaggio identitario madonita, nel pieno rispetto dei contesti in cui andranno a operare”. Gli avvisi pubblici verranno pubblicati nelle prossime ore nei siti web di tutti i comuni che fanno parte del progetto.

Una call per artisti

Si tratta in tutto di circa 400 opere che saranno realizzate il prossimo settembre, da decine di artisti nazionali e internazionali selezionati con una “call for artists”. “E’ una iniziativa che collima con quello che era già il nostro programma elettorale, cioè la riqualificazione di pezzi delle nostre cittadine attraverso un’attività di street art e il coinvolgimento di artisti di urban art – dice il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi – Abbiamo fatto già una sorta di mappatura individuando una serie di potenziali siti da coinvolgere. Con la riapertura del bando anche noi saremo protagonisti di un progetto assolutamente interessante che riqualifica i nostri comuni”, conclude.

Street Art per la valorizzazione di spazi urbani

Il progetto mira alla riqualificazione urbana e messa in rete dei comuni aderenti, per la creazione di percorsi urbani artistici ma anche al miglioramento della qualità del decoro urbano, alla promozione d’interventi di qualità nell’ambito della Street Art per la valorizzazione di spazi urbani. I Art Madonie genererà anche rilevanti attività di networking nazionale e internazionale grazie alla piattaforma Milleperiferie, che mette in rete i progetti più rilevanti in ambito di rigenerazione e riqualificazione urbana delle periferie italiane ed europee, al fine di divulgare best practices, promuovere scambi di esperienze e stimolare processi condivisi.

