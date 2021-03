Rigenerazione urbana, la Regione chiede al Ministero 30milioni per Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa

La Giunta regionale siciliana ha approvato anche la seconda idea progettuale dei Comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa che prevede il riassetto dei rispettivi centri urbani, con una richiesta complessiva di finanziamento di 30milioni di euro.

La Giunta regionale dopo avere esaminato ed approvato la prima proposta con Deliberazione n.129 dell’11 marzo 2021 per la richiesta di un finanziamento al Ministero delle Infrastrutture sul Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare è tornata a riunirsi nella giornata di ieri, 16 marzo, per approvare altre due proposte progettuali, una delle quali riguarda nuovamente il comprensorio di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa che avevano avanzato un’ulteriore istanza.

Con il decreto del Ministro dello infrastrutture e dei trasporti, 17 novembre 2020, n.15870 , recante “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – Decreto direttoriale sulle modalità e tempi di presentazione delle proposte” ogni regione, anche come soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni, poteva presentare tre progetti. Per due su tre di questi progetti, la Regione Siciliana ha deliberato l’iniziativa presentata dai Comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa.

I tre comuni hanno individuato il Comune di Ravanusa, quale comune capofila, ed hanno presentato dueproposte progettuali di rigenerazione urbana e riqualificazione del centro abitato. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha portato in giunta le proposta di individuazione della Regione Siciliana quale soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i comuni di Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro, come previsto dal decreto interministeriale n.395/2020, mirante ad incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio economico, ad incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici secondo gli indirizzi adottati dall’Unione Europea al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico e migliorare la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. Le proposta progettuali prevedono un intervento complessivo sui tre comuni di 30milioni di euro.

In una nota congiunta i Sindaci di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, di Licata, Pino Galanti e di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino hanno ringraziato l’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcono, il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l’intera giunta di governo per avere creduto nelle potenzialità di questo territorio dando questa possibilità di crescita e sviluppo ai tre comuni dell’agrigentino.