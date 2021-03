Tirocini d’inclusione sociale a Delia, aderisce anche la Sala del Gusto

Anche la sala del gusto contribuisce ad arricchire l’offerta di Tirocini di Inclusione sociale rientranti tra i sostegni previsti nei patti di Inclusione sociale.

E’ stato infatti avviato presso il locale di Piazza Madrice il tirocinio della durata di tre mesi per un soggetto beneficiario del RDC finalizzato, come gli altri già attivati, a promuovere la partecipazione attiva al mondo del lavoro di soggetti beneficiari del RDC valorizzandone in tal modo spirito di autonomia, capacità personali e senso di appartenenza alla comunità.

E’ questo il senso di queste iniziative e lo scopo dei tirocini che, come sottolinea l’assessore Angela Gallo, consentono ai beneficiari, oltre al superamento delle carenze di reddito, purtroppo temporaneo, maggiori possibilità di partecipazione alla vita economica della collettività di appartenenza creando in tal modo la possibilità per eventuali occupazioni più stabili e durature.

Considerata l’importanza che l’Amministrazione comunale assegna a questi iniziative, è auspicabile da parte dell assessore Angela Gallo la partecipazione di altri esercizi commerciali per consentire di avviare altri progetti che creino ulteriori occasioni di crescita a vantaggio dei soggetti della nostra comunità.

Un plauso da parte del Sindaco Gianfilippo Bancheri alle realtà commerciali locali che hanno permesso di realizzare simili iniziative portate avanti dall’Amministrazione Comunale nell’interesse dei Cittadini che usufruiscono del r.c.d