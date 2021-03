Ad Mp la rappresentatività sindacati di polizia di Agrigento

“Siamo davvero felici di aver ricevuto anche per il 2021 mandato dagli uomini e dalle donne di ogni ordine e grado della Questura di Agrigento, dei Commissariati di P.S. di Porto Empedocle, Canicattì, Palma di Montechiaro, Licata, Sciacca e delle specialità della Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale, della D.I.A., della Polizia Scientifica, delle Sezioni di P.G. presso le Procure di Agrigento e Sciacca di rappresentarli anche per il 2021 nelle vesti di primo sindacato in assoluto, con una percentuale davvero alta di iscritti che ci riempie contemporaneamente di orgoglio e di una enorme responsabilità.” Lo afferma in una nota la segretarie Mp di Agrigento che prosegue: “ I nostri colleghi hanno deciso di affidarci la loro fiducia, anche per il 2021, quale premio per costanza e professionalità dimostrata sul campo, non solo nell’ordinarietà complessa dettata dal nostro lavoro ma da questa terribile pandemia che proprio oggi 18/03/2021 compie un anno. Un virus che purtroppo ha mietuto vittime anche tra le fila delle forze dell’ordine, non per ultimi i nostri colleghi deceduti in queste ore.

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE MP ALFONSO IMBRO’

“Siamo grati ma consci di aver fatto sempre il nostro dovere in qualità di tutori dell’ordine e di rappresentanti del personale della Polizia di Stato. Un affettuoso ringraziamento al nostro Segretario Generale Nazionale Antonino Alletto che malgrado le mille incombenze dettate dalle molteplicità di intervento su scala nazionale non ha mai fatto venire meno l’attenzione della Segreteria Nazionale e del Dipartimento della P.S. sulle molteplici ed importanti criticità nella nostra martoriata provincia. Concludo ringraziando la Stampa, sempre sensibile alle nostre dichiarazioni, e tutti i nostri dirigenti sindacali impegnati nei vari livelli di responsabilità territoriale.”