Alla CCIAA di Agrigento l’edizione 2021 del Premio Progresso Economico

La cerimonia di consegna del “Premio Progresso Economico nell’era digitale”, promosso dalla Camera di commercio di Agrigento,, si svolgerà sabato 20 c.m. alle ore 10,30 in modalità on line.

“La Camera – sottolinea il commissario straordinario dell’Ente Giuseppe Termine – allo scopo di sostenere lo sviluppo economico del territorio e valorizzare l’impegno degli imprenditori locali, ha indetto per l’anno 2021 il Premio, anche se l’emergenza del Covid-19 e la sfida digitale hanno accelerato alcuni cambiamenti nell’organizzazione dell’evento che si propone di rappresentare, anche in questo difficile momento, un segno di speranza per il futuro e un attestato di riconoscenza per le imprese del territorio. Il premio – aggiunge il commissario – che gode del Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, consiste nell’assegnazione di uno speciale segno di benemerenza destinato alle aziende che si sono particolarmente distinte sia sul versante dell’innovazione in campo digitale, che della tradizione, del valore sociale, dell’internazionalizzazione e della competitività rispetto alle attuali dinamiche di mercato”.

Dopo il saluto del Commissario Giuseppe Termine, la consulente di Infocamere dr.ssa Maddalena Venezia illustrerà i principali servizi digitali del sistema camerale.

Subito dopo si procederà alla premiazione delle aziende per l’edizione 2021 che sono:

Eliografia Patti;

Sciacca Gaetano;

S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l.;

Parlapiano Fruit s.r.l.;

Oleificio del Gattopardo di Gristina Giuseppe e Calogero e C. s.n.c.

e Scopelliti Michele, barbiere ancora in attività dopo 75 anni in salone per uomo.

Si potrà seguire l’evento attraverso il profilo facebbok della CCIAA di Agrigento.