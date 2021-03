Campobello di Licata, variazioni orario cimitero

In occasione del giorno di festività religiosa di San Giuseppe, oggi (venerdì 19 marzo), il cimitero comunale sarò aperto tutto il giorno, modificando in parte l’ordinanza sindacale precedente. E per effetto della pandemia covid – 19, con provvedimento comunale, firmato dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, disposto la variazione dell’ orario degli uffici comunali: per gli utenti, il Comune sarà chiuso sino al 31 marzo, se non sarà necessaria la loro presenza in ufficio, mentre il cimitero comunale, sino al prossimo 31 (salvo il 19 marzo) – come anticipato – sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 13.

Giovanni Blanda