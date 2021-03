Canicattì, Comitato 2021: segnalazione violazione della gestione post operativa della ex discarica di c.da buccheri

A dire il vero ci saremmo aspettati che questa denuncia l’avesse fatta il Presidente del Consiglio comunale, piutttosto che qualche consigliere o qualche amministratore e invece continua a essere il Comitato 2021 a denunciare una serie di torbidità inspiegabili in questo paese. E lo fa presso le sedi istituzionali. Questa volta inviando questa missiva Comando Provinciale Carabinieri Gruppo NOE, che siamo sicuri non tarderanno ad accertarne le responsabilità. Approfittiamo per dire che qualora necessitassero loro immagini risalenti a qualche anno fa piuttosto che immagini recenti, ribadiamo la nostra disponibilità a fornirle.

Questo Comitato Civico 2021 apprende dalle notizie di stampa, in particolare dalla testata giornalistica “Canicattì Web” , che in contrada buccheri presso la ex discarica Comunale esiste un incontrollato abbandono di rifiuti speciali e pericolosi.

Facendo una ricerca sia attraverso le determinazioni emesse dalla Responsabile della P.O. n° 7 del Comune di Canicattì che dalle notizie storiche di stampa, leggiamo che il sito è interessato da una ex discarica gestita dal Comune di Canicattì in post mortem o post operativa, ciò significa che è un luogo da salvaguardare e sottoporre a vigilanza, ruolo affidato alla responsabilità del Sindaco e del Dirigente del settore Ambiente che sia il Segretario Generale nella sua veste di Dirigente del settore Ambiente o della Responsabile della P.O. n° 7 nella sua veste di dirigente delegato.

Ciò che viene rappresentato nel reportage fotografico è ben oltre del motivo del sequestro effettuato dai NOE dei Carabinieri nel gennaio dell’anno 2015, sequestro avvenuto solo perché vi erano “alcune pozzanghere con ristagno di liquido” ciò significa che al sito viene prestata molta attenzione.

Dalle foto pubblicate si vedono rifiuti abbandonati pericolosissimi, sembra, anche che il percolato delle vasche di scarico abbia raggiunto livelli allarmanti come si notano evidenti smottamenti nel terreno che copre la guaina posta sopra i rifiuti della vecchia discarica insomma siamo in presenza non del recupero ambientale , come previsto dalla legge nella gestione post operativa delle discariche, ma nella realtà in una ripresa illecita dell’attività della discarica.

Ciò ci fa prendere coscienza della gravità dei fatti in quanto in violazione dell’art. 13 del D.lgs n° 33/ 2003, e pertanto ci permettiamo , nel buon rapporto di collaborazione con codeste autorità, segnalare la dura ed illegittima realtà presente in questo Comune c.da Buccheri presso la ex discarica, per tutto quanto di competenza.

Canicattì 18/03/2021

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina