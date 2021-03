Canicattì, Via Petrella 26: “siamo esasperati dalle da una situazione che nessuno ci aiuta a risolvere”

Siamo un condominio esasperato!!! Questo mi scrivono alcuni abitanti di via Petrella N°26 esasperati da una situazione che non possono certo risolvere loro. Il condominio in questione conferisce la spazzatura utilizzando regolarmente i mastelli e rispettando le disposizioni e i giorni di conferimento.

Fin qui tutto a posto , se non fosse che alcuni abitanti di condomini vicini, probabilmente sprovvisti di mastelli vanno a conferire all’indirizzo del condominio in regola , lasciando sacchi di spazzatura che non vengono raccolti per come le nuove disposizioni prevedono.

Quindi coloro che rispettano le regole si trovano a subire due volte un torto e ogni giorno il disagio. Hanno regolarmente denunciato il problema al Comune, ma ad oggi nessuno sembra essere intervenuto. Speriamo che questo nostro articolo possa in qualche modo attenzionare e fare affrontare il problema