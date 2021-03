In memoria delle vittime di Covid: il ricordo ad Agrigento

Il covid-19 ha portato via tante persone. Oggi ricorre la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, e tutti i primi cittadini d’Italia hanno osservato un minuto di silenzio e hanno esposto la bandiera a mezz’asta in loro ricordo.

Ad Agrigento il Sindaco Franco Miccichè si è recato, accompagnato dalla giunta, al Cimitero comunale di Bonamorone per donare un omaggio floreale al primo cittadino agrigentino deceduto a causa del Virus.

memoria vittime covid agrigento

Oggi è una giornata triste, sono venuto qui oltre per stringermi al dolore della famiglia Baldacchino per commemorare tutte le altre vittime, dichiara a margine il sindaco Miccichè. Mi lega un affetto particolare a Lillo, persona corretta e seria, sono stato il primo a sapere della malattia, lui ha richiesto il mio aiuto, e sono stato un attore poi della sua odissea”.

Presenti al momento del ricordo il figlio e il fratello della vittima agrigentina. “Ci commuove il gesto dell’Amministrazione comunale verso la nostra famiglia, un gentile pensiero che il sindaco ha voluto tributare per mio fratello Lillo”, dice Roberto Baldacchino.