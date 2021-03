Licata capitale di food e nuove tecnologie, tutto pronto per la Startup Week-end

Make Hub Licata, incubatore di startup, ha programmato per la fine di marzo un nuovo formato di Startup Week-end.

“Un evento online – scrivono gli organizzatori – mirato a riunire tutti gli ideatori di potenziali startup che vogliano sviluppare un business per lo sviluppo del settore enogastronomico Siciliano. Make Hub Licata, acceleratore ed incubatore di startup Licatese, data l’emergenza Covid19 ha deciso di lanciare un nuovo formato evento per lo sviluppo di nuove idee. L’evento chiamato Startup Week-end Licata Food Tech Edition sarà online dal pomeriggio del 26 Marzo 2021 fino alla sera del 28 Marzo”. “L’evento permetterà – aggiunge Make Hub Licata – agli ideatori di progetti, mirati a valorizzare e promuovere i prodotti enogastronomici del centro della Sicilia, di imparare a trasformare l’idea in business in sole 54 ore. Startup Week-End ha tanti vantaggi per chi si addentra per la prima volta in questo innovativo mondo delle Startup. Per chi non conoscesse ancora questo mondo: Startup è la definizione di un’impresa emergente. Questo evento sarà, quindi, dedicato a chi ha in mente un’idea che possa apportare delle migliorie alla filiera agroalimentare ed agevolare gli imprenditori artigiani colpiti gravemente dall’arrivo delle misure di sicurezza del Covid19. Il magico mondo delle Startup Molti giovani, ma anche non giovani, con l’avvento delle varie crisi per spirito di sopravvivenza sviluppano il loro lato imprenditoriale. Persone che perdendo il lavoro o trovandosi a costruire il proprio futuro si accorgono di alcune innovazioni ancora mancanti nel mercato e, quindi, cercano una soluzione per realizzarla”.

“Il magico mondo delle Startup – si legge ancora nel comunicato – è formato da potenziali imprenditori che si impegnano a realizzare un’idea innovativa seguendo un metodo di progettazione e sviluppo differente dai classici canoni imprenditoriali. I vantaggi di Startup Week-end Online Negli ultimi anni tutti i potenziali imprenditori sono soliti riunirsi in eventi che gli permettono, attraverso dei workshop intensivi, migliorare le proprie skills e fare networking. Infatti, anche in questa edizione online, gli ideatori possono contare sul supporto di esperti coach che li guideranno durante 54 ore intensive di formazione. Un esperto team di giudici, alla fine dei tre giorni, esaminerà le presentazioni assegnando dei premi molto interessanti ai primi 3 vincitori. I vincitori potranno avvalersi del supporto, per un periodo limitato, delle risorse di Make Hub Licata per accelerare la propria idea e lanciarla al meglio nel mercato. Oltre, ovviamente, ad altri premi di alto valore economico che agevoleranno la startup nel lancio. Make Hub Licata invita gli ideatori ad iscriversi all’evento entro il 15 Marzo 2021, termine oltre il quale i pochi biglietti disponibili su Eventbrite saranno chiusi ufficialmente. Le informazioni e modalità di partecipazione all’evento sono disponibili sia sul sito ufficiale di Make Hub Licata ( www.makehub.it) sia sui canali social dell’acceleratore (Facebook ed Instagram: Make Hub Licata)”.