Lo aggrediscono e gli rubano cellulari in Piazza IV Novembre a Canicattì: caccia a due malviventi

A Canicattì, in piazza IV Novembre, un ventiseienne dell’Afghanistan, attualmente domiciliato in paese, è stato colto alle spalle e aggredito a calci e a pugni da due malviventi che gli hanno portato via due telefoni cellulari.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato di Canicattì, i quali, dopo aver raccolto la testimonianza del giovane, hanno avviato le indagini.

Il giovane aggredito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, dove i medici gli hanno diagnosticato lievi ferite al volto, giudicate guaribili in pochi giorni.