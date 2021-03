Nominati coordinatori presidi territoriali Confesercenti e Epasa-Itaco nei comuni di Ravanusa e Campobello di Licata

Vittorio Rago e Pamela Guarnotta sono i nuovi coordinatori dei presidi territoriali della Confesercenti e Epasa –Itaco per le aree che ricadono nei comuni di Campobello di Licata e Ravanusa.

Pur sapendo il terribile momento che sta attraversando il mondo delle partite iva abbiamo deciso di metterci in gioco per cercare di sentire e raccogliere le esigenze del territorio e cercare di dare delle risposte agli associati con gli strumenti finanziari, Caf, Mutua Sanitaria , Formazione, Servizi di Digitalizzazione, Euro sportelli , Confidi e tutti i servizi che ruotano intorno alle Partite Iva e che mette in campo la Confesercenti , una delle principali associazioni presente su scala nazionale e ben radicata in molte realtà territoriali e che rappresenta più di 350 mila piccole e medie imprese del commercio, del turismo dei servizi dall’artigianato all’industria, riunite in 70 federazioni di categoria.

Ravanusa e Campobello di Licata oltre ad essere legati geograficamente hanno in comune l’area industriale, arma commerciale non da poco che li pone su un contesto commerciale di primo piano su scala Europea se saputa usare e gestire in occasione dei fondi che verranno messi a disposizione dall’Europa per la ripartenza, nel post Covid, tramite il Recovery Fund.

Un ringraziamento va al presidente regionale Confesercenti Vittorio Messina per la fiducia ripostaci.