Paralisi spesa regionale, nuovo buco da 35 milioni dopo lo stop alla Finanziaria

Un nuovo buco nel bilancio della regione. Secondo gli uffici dell’Assemblea siciliana, l’impugnativa da parte del CdM della legge di variazioni del bilancio 2020 poichè la legge è vigente “non ha refluenza sull’esame della legge di stabilità”, ma se la Corte Costituzionale dovesse accogliere l’impugnativa “si dovrà intervenire per le necessaria correzioni” che valgono, sempre per gli uffici dell’Ars, circa 35 milioni di euro. “In qualche maniera quindi ci sarebbe qualche refluenza”, ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. In aula l’assessore Gaetano Armao ha contestato “la visione speculativa su questioni di diritto”.

Il colpo di scena che aveva causato la falsa partenza per la manovra finanziaria era piovuta nella giornata di ieri. Come preventivato arrivata la prima notifica di impugnativa saltano tutti i conti paralizzando il percorso di una travagliata finanziaria.

Arrivano le impugnative

L’impugnativa del Consiglio dei Ministri delle variazioni di bilancio 2020 era stata stata notificata al governo Musumeci poche ore prima. A confermarlo è stato l’assessore all’Economia Gaetano Armao che ne ha dato informazione in aula rispondendo alla richiesta fatta dal pulpito alla Presidenza dell’Ars dal deputato del Pd, Antonello Cracolici. Armao ha sostenuto che si tratta di “un’impugnativa di tipo formale”, che non inficia i lavori sulla manovra finanziaria 2021, e che la notifica è arrivata per posta dopo che la manovra finanziaria era stata approvata in commissione Bilancio dell’Ars. Il presidente Miccichè ha consultato gli uffici dell’Ars, che hanno assicurato che si tratta di una impugnativa formale, per cui il presidente dell’Ars ha respinto la proposta di Pd e M5s di fermare la seduta per analizzare meglio l’impatto del provvedimento del CdM. “Mi fido dei miei uffici, mi faccio garante della prosecuzione dei lavori sulla manovra”, ha detto Miccichè. Il M5s ha sollevato anche la questione relativa alla mancanza del rendiconto per il 2019, approvato nei giorni scorsi dalla giunta dopo il ritiro in autotutela del primo documento sul quale la Procura della Corte dei conti aveva sollevato alcune anomalie.

