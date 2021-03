Riscossione Sicilia apre ai pagamenti online tramite PagoPA

A Riscossione Sicilia è stato attivato il servizio di pagamento online ma nessuno lo sa. Si tratta di un sistema di pagamento che potrebbe risolvere l’annosa questione delle file e delle attese per accedere nei locali del territorio.

L’avviso di Riscossione Sicilia

“Si comunica che da oggi gli utenti registrati e in possesso di codice PIN, potranno pagare on line le cartelle presenti nell’estratto conto”. Questo il messaggio che campeggia sul sito di Riscossione Sicilia da questa mattina. In sostanza, selezionata la cartella d’interesse e cliccando sull’icona presente nell’ultima nuova colonna a destra denominata “Pagamento”, si potrà effettuare il pagamento – tramite la piattaforma PAGO PA con le modalità e i costi che saranno indicati – con gli importi aggiornati alla data di effettuazione dell’operazione. Con questo nuovo sistema sarà anche possibile pagare solamente le rate scadute della cartella di pagamento scelta.

Cos’è PagoPA

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese. PagoPA è una modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

Accesso anche ai non registrati

Anche se non se non si è registrati sul sito di Riscossione Sicilia, è possibile avere accesso all’applicazione on line: Risco-Pag, dall’apposita pagina pagoPA, della sezione Contribuenti, che permette di effettuare i pagamenti sia delle cartelle, ed in questo caso l’importo verrà aggiornato alla data dell’operazione, che RAV/IUV.

loading..