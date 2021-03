Assembramenti all’hub vaccinale del Palacongressi, sopralluogo del sindaco

Dopo la segnalazione di ieri circa gli assembramenti sia dentro che fuori al Palacongressi di Agrigento adibito a centro vaccinale, questa mattina il sindaco di Agrigento Franco Miccichè insieme all’assessore alle attività Produttive Franco Picarella si è recato sul luogo per verificare la situazione.

Nel pomeriggio di ieri la hall interna del Palacongressi era stata aperta per consentire alle persone di rimanere riparati durante l’attesa e sono stati mandati anche gli agenti della polizia locale per regolamentare l’accesso pedonale e automobilistico. Questa mattina, inoltre, è stato aperto anche il parcheggio che il lunedì viene destinato al mercato infrasettimanale per dare la possibilità a più persone di parcheggiare vicino l’Hub.

“Abbiamo avviato una interlocuzione con l’Asp e con la Prefettura per una collaborazione con la Croce Rossa o con la Protezione Civile per disciplinare al meglio un servizio che, ricordiamo, è importantissimo per la salvezza della popolazione, dichiara il sindaco Miccichè. E in tal senso vorrei invitare quanti stanno strumentalizzando i disagi che si possono verificare all’inizio di un nuovissimo servizio a evitarlo, in questo momento in cui la salute pubblica dovrebbe essere al primo posto, anche delle beghe politiche. Ricordiamo anche chi si prenota deve presentarsi all’Hub solo ed esclusivamente nella fascia oraria che gli viene assegnata, e non ore prima”.