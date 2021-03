Campobello di Licata, Cantiere di lavoro per disoccupati: Manifestazione di interesse

Cantiere di lavoro per disoccupati a Campobello di Licata. Manifestazione di interesse indetta dal Comune per partecipare alla selezione a istruttore da nominare nel cantiere per la realizzazione di “Tre tratti di marciapiede lungo la prosecuzione di via Vittorio Veneto”. Istanze entro lunedì. L’Ente ha già nominato la commissione interna per la valutazione delle istanze: Luigi Lazzaro, segretario comunale; Gaspare Intorre, responsabile dell’area Lavori pubblici. Un altro cantiere di lavoro riguarda la sistemazione della strada comunale “Regia trazzera”.

Giovanni Blanda

