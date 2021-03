Corruzione alla Regione, Montante-bis: 13 indagati

Il procuratore aggiunto di Caltanissetta Daniele Paci, e i sostituti Claudia Pasciuti e Davide Spina, hanno notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di 13 persone per un giro di corruzione alla Regione Siciliana “manovrato” dall’ex numero uno degli industriali siciliani Antonello Montante. La Procura di Caltanissetta chiede un nuovo processo per l’ex Presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, accusato di corruzione, truffa e traffico di influenze illecite in una seconda tranche dell’inchiesta terminata con la condanna a 14 anni per l’imprenditore

loading..