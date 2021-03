Covid e giustizia, tre giorni di sciopero degli avvocati

La camera penale “Giuseppe Grillo” di Agrigento ha aderito allo sciopero indetto dalle camere penali italiane per tre giorni: gli avvocati agrigentini, dunque, si asterranno dalla partecipazione alle udienze dal 29 al 31 marzo.

Alla base dello sciopero “la condizione drammatica della macchina del processo penale” e “i meccanismi farraginosi e spesso privi di logica sistematica a causa delle tante riforme emergenziali”.

“È evidente e da tutti condiviso – si legge nel documento di adesione alla protesta – che nel tempo l’attività tecnica della difesa penale si potrà e dovrà appoggiare a tutte le possibili forme di digitalizzazione: depositi via pec, accreditamento e accesso ai portali anche per la consultazione dei fascicoli processuali, facilitazioni delle interlocuzioni con pubblici ministeri e giudici, notifiche. Ma questa non è certo la situazione dell’oggi. Il portale ufficializzato è solo quello delle Procure della Repubblica. Il sistema nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici, che ne impediscono il funzionamento”.