Droga per le vie di Favara, la sindaca Alba ringrazia i Carabinieri

Una nota di ringraziamento è stata inviata dalla Sindaca di Favara Anna Alba al Colonnello dei Carabinieri Vittorio Stingo e al tenente Fabio Armetta per l’operazione antidroga che si è svolta nei giorni scorsi e ha visto smantellare una rete di spaccio di cocaina, hashish all’interno di un circolo ricreativo con l’arresto di quattro soggetti pregiudicati.

“Ringrazio i Carabinieri per le importanti operazioni di polizia al fine di contrastare e reprimere le attività illecite tanto dannose per l’intera comunità. Vi ringrazio, continua la Sindaca Alba, per l’attenzione riservata alla città di Favara che vuole con forza e fatica crescere culturalmente ed economicamente e scrollarsi di dosso i pesanti retaggi storico-culturali alimentati da una sparuta minoranza di soggetti”.