Mamma di 26 anni e il piccolo nel suo grembo muoiono durante la gravidanza

Una giovane di 26 Giulia Contraffatto è morta per complicazioni legate alla gravidanza. La giovane aveva già scelto il nome del figlio. Si sarebbe chiamato Vittorio. Ed era felice per l’arrivo del piccolo che portava in grembo. Martedì scorso la giovane di 26 anni è morta. E purtroppo anche il cuoricino del suo piccolo ha smesso di battere.

Un dolore atroce per il papà che non riesce a darsi pace. Una tragedia che ha investito la famiglia pronta a festeggiare la nuova nascita. Invece è piombata nella disperazione di due perdite. Incredula la comunità di San Giovanni La Punta che, oggi alle 16, nella chiesa di San Giovanni Battista darà l’ultimo saluto a Giulia.

Un sorriso pulito e radioso quello di Giulia. Nel suo profilo Facebook ci sono gli istanti di vita con il suo compagno. Innamorati e legatissimi. La sua copertina è composta da due scatti dove bacia sulle labbra mamma e papà. Un’immagine che rappresenta il suo immenso attaccamento alla famiglia.

Il 21 novembre aveva postato la foto di una mano a forma di cuore che incorniciava un’ecografia. Aveva deciso di dare così l’annuncio della sua gravidanza. Il 2021 doveva essere l’anno della felicità. Si è però trasformato in quelle delle lacrime.

Non si contano i commenti sui social. “Eravamo due ragazzine nemmeno maggiorenni quando ci siamo conosciute ed oggi a distanza di anni ricevere una notizia del genere mi gela il sangue”, scrive Denise. Ylenia è arsa dal dolore ma è anche alla ricerca di un perché. Che purtroppo non arriverà mai. “Fino a due giorni fa parlavamo di vestitini e tutine da comprare per i nostri pargoli. Ho conosciuto di te una ragazza meravigliosa. Ancora non ho metabolizzato e non credo metabolizzerò mai la tua scomparsa improvvisa. Pagherà chi deve pagare le conseguenze. Non dovevi andartene così, non adesso, non così”. Prendiamo in prestito le sue parole per l’ultimo saluto: “Vola in alto insieme al tuo gioiello che tanto amavi… ciao stellina”.