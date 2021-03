Polizia sull’uso delle cinture di sicurezza: oltre 186 autoveicoli controllati, 53multe e 225 punti patente ritirati

Terminata la campagna congiunta di sicurezza stradale “seatbelt” (cinture di sicurezza), che si è svolta dall’8 al 14 marzo, promossa da Roadpol – European Roads Policing Network, network europeo delle Polizie Stradali, al quale da ormai oltre 10 anni la nostra specialità partecipa. Obiettivo dei servizi è stata l’intensificazione dei controlli, su tutte le arterie di grande viabilità, in relazione al rispetto ed al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte dei conducenti e dei passeggeri dei veicoli a motore, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, aumentando lo standard di sicurezza stradale ed al fine di ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali in genere.

Anche gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Agrigento e dei Distaccamenti di Canicattì e Sciaccahanno effettuato nella nostra Provincia specifici servizi di controllo dei veicoli circolanti, al fine di verificare il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte di conducenti e occupanti di veicoli a motore, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini.

In totale le 26 pattuglie predisposte sull’intero territorio provinciale hanno controllato 186 veicoli, contestato 53 infrazioni ai sensi dell’art. 172 cds, per un totale di circa 225 punti della patente decurtati.