Auto sui binari travolta da treno in corsa: nessun ferito

n treno di passaggio nei pressi del casello ferroviario di Falconara, teoricamente in territorio nisseno ma geograficamente molto più “vicino” a Licata, ha travolto in pieno un’auto che – per ragioni ancora poco chiare – si trovava sui binari. L’impatto fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze poiché il mezzo era vuoto. Resta comunque da capire come sia stato possibile che una vettura si trovasse letteralmente parcheggiata sui binari.

